Santander prega pacto por retomada do crescimento econômico e do emprego

O presidente do Santander Brasil, Sérgio Rial, afirmou que é chegada a hora, após o processo de impeachment no Brasil ter chegado ao fim, de se fazer um pacto pela retomada do crescimento econômico e da geração de empregos no País. O Senado votou hoje por 61 votos a 20 e definiu o afastamento de Dilma Rousseff.

“Neste momento, duas palavras são fundamentais: tolerância, para reduzir a distância dos polos ideológicos, e urgência, para tomar as medidas necessárias para que o País saia da crise o mais rapidamente possível e de forma sustentável”, destacou o presidente do Santander Brasil, em nota ao Broadcast, serviço de notícias em tempo real do Grupo Estado.

Fonte: Estadao Conteudo