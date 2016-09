Rui Falcão diz que PT vai antecipar eleição interna

O presidente nacional do PT, Rui Falcão, afirmou nesta segunda-feira, 19, que o partido vai antecipar as eleições internas e que está em busca de um político mais jovem para comandar a legenda durante as eleições de 2018.<p><p>Segundo Falcão, a troca do comando do PT deve acontecer ainda no primeiro semestre do ano que vem e não mais em novembro, como estava previsto inicialmente. <p><p>O dirigente petista também afirmou que não vai disputar uma nova eleição e que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva também não deve voltar a ocupar o posto para não abrir um novo flanco de críticas contra ele, que já é alvo da Operação Lava Jato.<p><p>"O próprio Lula tem defendido que, para renovar, é preciso inclusive ter renovação geracional. Você precisa formar gente, o Lula já tem 71 anos, ele vai morrer, eu vou morrer logo", afirmou.<p><p>Falcão participou nesta segunda de uma reunião com integrantes da bancada do PT no Senado, em Brasília. Segundo ele, nomes como os senadores Lindbergh Farias (RJ) e Humberto Costa (PE) estão cotados para o cargo.<p><p>Lula, no entanto, defende que a presidência da sigla fique com o ex-ministro Jaques Wagner.<p><p>No próximo dia 7, o diretório vai se reunir para definir como será feita a troca do comando, se por meio de um Processo de Eleição Direta (PED), como acontece atualmente, ou através de um congresso da sigla. <br /><br /><b>Fonte: </b>Estadao Conteudo