Rosso aposta em corpo-a-corpo para atrair votos para presidência da Câmara

Líder da bancada do PSD na Câmara, o deputado Rogério Rosso (DF) decidiu neste momento focar sua campanha pela presidência da Casa na conquista individual dos votos dos colegas. Ao contrário do atual presidente, Rodrigo Maia (DEM-RJ), que ainda reluta para formalizar sua intenção de concorrer novamente ao cargo, Rosso vai lançar sua candidatura na próxima semana, possivelmente na segunda-feira, 9. O deputado disse que o lançamento ocorrerá nas redes sociais, com transmissão ao vivo para que os internautas acompanhem a apresentação de suas propostas.

Em sua plataforma, Rosso promete acabar com as sessões plenárias durante a madrugada e diz que se for eleito vai encerrar os trabalhos às 21h. “Vou otimizar: sessões começando mais cedo e terminando mais cedo”, afirmou ao Broadcast Político.

O deputado diz que dedicará um dia da semana para votar apenas projetos de iniciativa dos parlamentares e que criará grupos de trabalho para formatar propostas sobre os grandes temas nacionais. O candidato também sugere que, para matérias mais simples (como acordos de cooperação internacional) ou de maior consenso, o parlamentar possa votar do gabinete sem precisar vir ao plenário, através de um equipamento de leitura biométrica instalado no gabinete de cada deputado.

Rosso viajou hoje para Fortaleza (CE), onde terá encontros em separado com deputados e ainda participará de um jantar promovido pelo deputado Domingos Neto (PSD-CE). Amanhã, 6, seguirá para João Pessoa, onde também pretende se encontrar com parlamentares do Estado. O deputado é o próprio coordenador e articulador de sua campanha. “Faço questão disso”, enfatizou.

Após a oficialização de sua candidatura, Rosso disse que participará do evento de lançamento do líder do PTB, Jovair Arantes (GO), marcado para terça-feira, 10. Candidatos do Centrão e longe de serem os preferidos do Palácio do Planalto, Rosso e Jovair têm um acordo tácito de apoio mútuo, seja no segundo turno da eleição ou se eventualmente um dos dois desistir da disputa antes do pleito.

Fonte: Estadao Conteudo