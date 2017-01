Romário faz cirurgia para reduzir diabetes, emagrece e muda visual

Para vencer a batalha contra o diabetes, o senador Romário Farias (PSB-RJ), ex-jogador de Vasco, Flamengo, Fluminense e Barcelona, apelou para a cirurgia. Feita há 45 dias, a operação reduziu seu peso em dez quilos e derrubou as taxas de glicemia, que estavam muito altas. Segundo o repórter Bernardo Pombo, do site Globoesporte.com, a silhueta do ex-craque chamou tanta atenção quanto sua vitória no torneio de futevôlei Desafio das Estrelas, organizado pela Liga Nacional, na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio de Janeiro.

Ao jornalista, Romário deu detalhes da cirurgia. “Minha diabetes chegou a 400, então eu decidi fazer essa cirurgia com o doutor Ludovico. Perdi uns 10 quilos. Estava com quase 80 quilos e hoje estou com 70, 69. Eu não tinha esse peso havia uns 15 anos. Agora tenho feito tudo que os médicos têm pedido e me alimentando muito bem. Parei de perder peso tem uns cinco dias”, disse.

A operação foi feita pelo médico goiano Áureo Ludovico de Paula e consiste em aproximar do estômago uma parte do íleo, porção final do intestino delgado. Com isso, é estimulada a ação da insulina no pâncreas, diminuindo o diabetes. O jornalista procurou o cirurgião, que alegou estar em viagem ao exterior, evitando comentar o procedimento, ainda classificado pelo Departamento de Obesidade da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia (SBEM) como “experimental”.

Romário, que também assumiu o namoro com Érica Cyriaco, de 30 anos, comentou ainda que recebeu R$ 6 milhões da dívida que o Flamengo tinha com ele desde os anos 1990. “Acertamos tudo no final do ano passado. O Flamengo tinha uma dívida que ia até 2021. Entramos em acordo e agora está tudo certo”, revelou, destacando que o único clube que ainda deve a ele é o Vasco.

Na areia, mesmo tendo passado por cirurgia há poucos dias, o Baixinho faturou o torneio ao lado de Anderson Águia, superando astros como Edmundo e Alex Dias, que completaram o pódio do torneio.