Rodrigo Maia recebe Waldir Maranhão e deputados no Palácio do Planalto

Presidente da Câmara dos Deputados, mas exercendo a presidência da República por conta da viagem de Michel Temer à China, Rodrigo Maia abriu o gabinete presidencial na manhã desta quinta-feira, 1º de setembro, para colegas da Câmara dos Deputados. Ele reuniu-se com o deputado Waldir Maranhão (PP-MA), que está comandando a Câmara interinamente, parlamentares do seu partido, DEM, e os líderes do PSDB na Câmara, Antonio Imbassahy (BA), e do PPS, Rubens Bueno (PR).

A audiência agendada com a ministra do Supremo Tribunal Federal, Carmem Lúcia, foi cancelada, a pedido da ministra, que está prestes a assumir a presidência do Supremo Tribunal Federal (STF), em substituição a Ricardo Lewandowski.

Às 15h30, Maia tem audiência com o ex-advogado-geral da União do governo Dilma Rousseff Luis Inácio Adams. No fim da tarde, às 17h30, o presidente em exercício participa da cerimônia de posse da Ministra Laurita Vaz e do Ministro Humberto Martins, nos cargos de presidente e vice-presidente, respectivamente, do Superior Tribunal de Justiça.

Fonte: Estadao Conteudo