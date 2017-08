Rio paga nesta sexta-feira salário a servidores da Educação e Segurança

A Secretaria de Estado de Fazenda do Rio informou que deposita nesta sexta-feira, 11, o pagamento integral de julho dos servidores ativos da Educação e 50% dos vencimentos de funcionários ativos, inativos e pensionistas da Segurança. A outra metade será paga na segunda-feira, 14, décimo dia útil do mês. O governo do Rio tem feito os pagamentos desses trabalhadores no décimo dia útil.

O valor total que será depositado amanhã é de R$ 539,96 milhões e na segunda-feira de R$ 383,18 milhões. O pagamento dos ativos da Educação é proveniente dos recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb) e, do pessoal da Segurança, do Tesouro estadual.

O pagamento para servidores da Segurança antes do décimo dia útil, no valor de R$ 383,18 milhões, foi possível devido à arrecadação dos últimos dias, informou o governo fluminense. Na Segurança, estão servidores da Polícia Militar, Polícia Civil, Corpo de Bombeiros e Administração Penitenciária.

Já os servidores ativos, inativos e pensionistas que não receberam os vencimentos integrais de maio terão creditado o valor de até R$ 1.200 individuais nesta sexta. A parcela representa um total de R$ 150,8 milhões.

Com este pagamento, o Estado alcança 349.164 servidores que receberam integralmente os vencimentos de maio. Segundo a Fazenda do Rio, falta integralizar o pagamento do referido mês para 118.171 ativos, inativos e pensionistas, em um total de R$ 267,2 milhões líquidos. Este grupo recebeu R$ 550 no dia 14 de julho e os R$ 1.200 desta sexta-feira.

