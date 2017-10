Retenção urinária, como a de Temer, atinge 90% dos homens com mais de 70 anos

Tweet no Twitter

A “obstrução urológica” que afetou o presidente Michel Temer levando a um quadro de retenção urinária tem como causa mais comum, segundo especialistas ouvidos pela reportagem, uma condição conhecida como hiperplasia da próstata benigna.

É uma situação em que a glândula pode crescer tanto no entorno do canal da uretra (por onde passa a urina a partir da bexiga), comprimindo-o de modo a não mais permitir a passagem do fluído. Ele, então, vai se acumulando na bexiga, e o paciente pode sentir muita dor. A saída é passar uma sonda para esvaziar a bexiga.

O urologista Joaquim Claro, médico coordenador do Centro de Referência da Saúde do Homem, explica que a expressão “obstrução urológica”, além de muito vaga, “a rigor, cientificamente, não existe”. Um termo mais próximo que esse que existe, segundo ele, é a “obstrução prostática”.

“Em medicina nada é 100%, mas na maioria dos casos é benigna e, em geral significa ausência de câncer. É quase sempre em casos de hiperplasia benigna que próstata cresce tanto a ponto de obstruir a uretra e o paciente não conseguir urinar”, explica o médico.

Claro explica que a partir dos 45 anos de idade é normal nos homens começar a ocorrer um crescimento da próstata. A partir dos 70, é uma situação que já atinge quase todos os homens. Há casos assintomáticos, mas podem aparecer alguns sintomas. Estatísticas compiladas pelo médico Dráuzio Varella em seu site apontam que o crescimento da próstata atinge 25% dos homens na faixa dos 40 aos 49 anos, subindo para 80% naqueles a partir de 70.

“Urinar com jato mais fraco, ir muitas vezes ao banheiro e acordar várias vezes à noite pra urinar são sintomas de hiperplasia da próstata benigna. Isso pode ser tratado com medicamentos, mas, se não for tratado, pode evoluir para um quadro de fechar o canal e ter retenção urinária”, diz Flavio Trigo, presidente da Sociedade Brasileira de Urologia em São Paulo.

Tratamento

Nesse caso, ele explica que o procedimento de passar uma sonda para alívio da bexiga é a primeira ação. Depois é preciso investigar o que pode ter levado a esse quadro. Há tratamentos possíveis com medicamento, mas se não há melhora, em último caso é recomendável fazer uma cirurgia para criar um túnel para o paciente voltar a urinar. “Em geral é um quadro de boa evolução. Após tratar clinicamente ou mesmo com a desobstrução cirúrgica, o paciente volta a urinar e ganha qualidade de vida”, diz Trigo.

Os médicos foram questionados pela reportagem sobre se a tal obstrução não poderia ser um sintoma de câncer de próstata, mas ambos disseram achar que é pouco provável.

“Um câncer pode levar a isso? Pode, mas é menos comum. E é pouco comum também diagnosticar um caso de câncer de próstata por causa de retenção urinária. Para chegar a isso seria um caso muito avançado, e com os métodos modernos de detecção, como o exame de PSA, diagnostica-se muito antes, bem no comecinho”, afirmou Trigo.

Já Joaquim Claro defende que dificilmente um câncer de próstata faz a glândula crescer tanto a ponto de obstruir a passagem da urina em um fechamento completo. “Em mais de 90% dos casos isso ocorre por crescimento benigno, em que o paciente está em muito bom estado geral de saúde e acaba dando tempo para a próstata crescer.”

