Randolfe Rodrigues passa mal e é medicado no Senado

0 O senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP) passou mal enquanto estava no plenário e está sendo atendido no posto médico do Senado. Segundo informações de assessores, ele está tomando soro e deve voltar para o julgamento do impeachment.

Randolfe é o 40º inscrito para falar na tribuna. Até agora, 30 senadores já discursaram. Ele é contra o impeachment da presidente afastada Dilma Rousseff.

No sábado, outro senador também não se sentiu muito bem enquanto participava do julgamento. Wellington Fagundes (PR-MT) foi internado com uma crise de diverticulite aguda, mas teve alta na segunda-feira e vai participar da votação final.

Fonte: Estadao Conteudo