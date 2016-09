‘Quem planta rabanete, colhe rabanete’, diz PM sobre estudante que ficou cega

À frente da PM nas manifestações contra o presidente Michel Temer na capital paulista, o tenente-coronel Henrique Motta ironizou a situação da estudante Deborah Fabri, de 19 anos, que perdeu a visão do olho esquerdo ao ser atingida por fragmentos de uma bomba lançada pela Polícia Militar de São Paulo durante o protesto contra Temer na quarta-feira, 31.

Em seu perfil oficial no Facebook, o oficial compartilhou uma postagem da página de direita “socialista de iphone” com dois tuítes da estudante, um de novembro de 2015 no qual ela defendia “qualquer ato de qualquer destruição em protesto” com “objetivos políticos sólidos” e outro da semana passada no qual ela informa que deixou o hospital.

O ferimento de Deborah Fabri teria sido causado por estilhaços de bombas lançadas por policiais militares durante o protesto. Este é o terceiro caso em três anos em que manifestantes ou profissionais de imprensa ficam cegos de um dos olhos em consequência à ação policial de repressão a protestos de rua na capital paulista.

Fonte: Estadao Conteudo