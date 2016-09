PT defenderá eleições diretas, diz deputado Paulo Teixeira

A direção nacional do PT anunciará ainda nesta sexta-feira, 2, um manifesto no qual defenderá oficialmente a realização de eleições diretas no País, afirmou o deputado federal Paulo Teixeira (PT-SP), que saiu de reunião com integrantes da direção do partido, em São Paulo. A decisão, segundo o deputado, é consenso entre os que participam do encontro, entre eles o ex-presidente da República Luiz Inácio Lula da Silva.

O deputado não informou se o partido irá defender uma consulta à população por meio de um plebiscito para a realização das eleições diretas.

Haverá uma coletiva de imprensa às 16 horas, com o presidente do PT, Rui Falcão.

Fonte: Estadao Conteudo