PSDB lança na internet jogo da memória com ‘legado do PT’

O PSDB lançou na internet um jogo da memória online para criticar o PT e apontar que a legenda que comandou o País por 13 anos deixou um legado que “faz mal para o Brasil”.

De olho em 2018, o partido tucano tem investido em comunicações que reforçam a necessidade de o Brasil “superar” o período de administração petista, reforçando o apoio ao governo de Michel Temer (PMDB) e de olho nas próximas eleições presidenciais.

Em artigo publicado na segunda-feira, 2, o presidente nacional da legenda, senador Aécio Neves (MG), escreveu que o ano de 2017 representa a hipótese “um recomeço” após “a tormenta” da crise que gerou milhões de desempregados.

O game, que recebeu o nome de “Legado do PT – Para Nunca Mais ser Esquecido” foi lançado em uma página temática dentro do site do PSDB. Ao acessar, o internauta se depara com uma imagem dos ex-presidentes Luiz Inácio Lula da Silva e Dilma Rousseff e com oito peças para encontrar as imagens em comum.

Na abertura do site, o PSDB apresenta o jogo afirmando que “o governo petista foi marcado por escândalos de corrupção e incompetência”. As imagens que compõe o jogo são acompanhadas com textos que apontam rombo R$ 300 bilhões nas contas públicas, caos na saúde, segurança e educação, 12 milhões de desempregados, cinco mil obras paradas em todo o País, além de outros “legados”.

Ao completar o jogo da memória, o PSDB parabeniza o jogador e diz que “o que está em jogo é o futuro do País”, afirmando que o Partido dos Trabalhadores causou um mal que não pode ser esquecido. “Agora que você já reforçou a sua memória, compartilhe o jogo com seus amigos. Quanto mais gente jogar, mais gente vai lembrar!”, finaliza o texto.

Fonte: Estadao Conteudo