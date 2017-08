PSDB convida governador do Espírito Santo para se filiar ao partido

O PSDB convidou o governador do Espírito Santo, Paulo Hartung (PMDB), para se filiar ao partido. O convite foi feito pelo presidente interino da legenda, senador Tasso Jereissati (CE), durante reunião na tarde desta quarta-feira, 9, no gabinete do tucano no Senado. O governador de São Paulo, Geraldo Alckmin (PSDB), também participou do encontro.

De acordo com o secretário-geral do PSDB, deputado federal Silvio Torres (SP), o partido convidou Hartung com a promessa de apoiar a reeleição dele ao governo do Espírito Santo em 2018. “Ele demonstrou muito interesse em se filiar”, disse Torres ao Estadão/Broadcast, que é um dos parlamentares mais próximos de Alckmin e que também estava na reunião no gabinete de Tasso.

O PSDB tenta atrair Hartung como forma de aumentar o apoio ao candidato do partido à Presidência da República em 2018. Um dos pré-candidatos tucanos ao Palácio do Planalto, Alckmin rasgou elogios ao governador capixaba. “Um grande quadro, um grande governador. Temos muito afeto por ele, mas essa é uma decisão pessoal dele”, declarou o governador paulista à reportagem.

Hartung se reuniu com os tucanos no mesmo dia em que se encontrou com o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (RJ). A reunião entre os dois aconteceu pela manhã, na residência oficial do parlamentar fluminense, na capital federal. Partido de Maia, o DEM também tenta atrair o governador do Espírito Santo, como parte do projeto da sigla de aumentar de tamanho no País.

Procurado, Hartung confirmou os convites. Por meio de sua assessoria de imprensa, informou, porém, que ainda está avaliando e que não deu prazos para anunciar sua decisão. O governador capixaba informou ainda que foi convidado pelo ministro Gilberto Kassab (Comunicações, Ciência, Tecnologia e Informações) a se filiar ao PSD.

Fonte: Estadao Conteudo