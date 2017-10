Protesto contra Temer termina em confusão no Rio

Tweet no Twitter

Um protesto organizado por entidades estudantis e da sociedade civil contra o governo do presidente Michel Temer (PMDB) terminou em confusão, na noite desta terça-feira (24), no centro do Rio de Janeiro.

Segundo relatos nas redes sociais, ativistas mascarados teriam começado a pichar o Palácio Pedro Ernesto, a sede da Câmara Municipal, na Cinelândia. A Polícia Militar interveio dispersando os ativistas com bombas e gás pimenta. Até as 23 horas não havia registro de feridos ou presos.

O protesto começou ao redor da Igreja da Candelária, por volta das 18 horas, e cerca de uma hora depois os manifestantes seguiram em passeata pela Avenida Rio Branco rumo à Cinelândia. Intitulada “Inaceitável”, a manifestação também reuniu artistas.

Fonte: Estadao Conteudo