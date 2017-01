Presidente do STF se desloca a Porto Alegre para velório de Teori

A ministra Cármen Lúcia, presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), está em deslocamento para Porto Alegre, onde dormirá em um hotel nesta noite, para acompanhar o velório e o sepultamento do corpo do ministro Teori Zavascki, previstos para este sábado, 21. Ela saiu do prédio do STF pouco antes das 14h em direção ao aeroporto de Brasília, onde embarcará em um avião da Força Aérea Brasileira.

Cármen Lúcia vai ficar ao lado da família de Teori Zavascki, a quem tem oferecido a estrutura do STF como apoio. Previsto para o sábado, o velório ainda não tem horário confirmado porque ainda não se sabe quando exatamente o corpo do ministro chegará a Porto Alegre. O corpo ainda se encontra no Estado do Rio de Janeiro.

A ministra conversou com a ministra aposentada Ellen Gracie, por telefone, na manhã desta sexta-feira. Ellen Gracie ligou para prestar condolências. Segundo assessores do STF, não se tratou de sucessão ou da relatoria dos processos do ex-ministros. Antes da conversa com Cármen Lúcia, Ellen Gracie havia encontrado pessoalmente o presidente Michel Temer.

Fonte: Estadao Conteudo