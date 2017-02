Presidente do Senado presta homenagem à ex-primeira-dama Marisa Letícia

Tweet no Twitter

O novo presidente do Congresso Nacional, Eunício Oliveira (PMDB-CE), pediu um minuto de silêncio em homenagem à ex-primeira-dama Marisa Letícia Lula da Silva, ao declarar abertos os trabalhos do Congresso no ano legislativo de 2017.

“Vamos fazer um minuto de silêncio por Marisa Letícia, que foi primeira-dama do Brasil durante oito anos”, pediu o senador. Marisa Letícia foi vítima de um acidente vascular cerebral (AVC) na semana passada. Com o agravamento do quadro de saúde da ex-primeira-dama, que não possuía mais atividade cerebral, o ex-presidente Lula anunciou na manhã desta quinta-feira, 2, que a família autorizou a doação de órgãos de Marisa.

Fonte: Estadao Conteudo