Por telefone, Dilma agradece apoio de senadores aliados

Durante reunião da oposição na casa da senadora Lídice da Mata (PSB-BA), neste domingo, 28, a presidente afastada Dilma Rousseff agradeceu e parabenizou os aliados pela atuação no processo de impeachment. A conversa ocorreu no viva-voz, por meio do telefone da senadora Gleisi Hoffman (PT-PR), que ligou diretamente para a presidente. Dilma está reunida com a senadora Kátia Abreu (PMDB-TO).

Ao ser questionada pelos parlamentares se ela está confiante para o interrogatório de amanhã, Dilma disse que está segura. Os senadores aproveitaram para desejar boa sorte à petista. A ligação durou cerca de dez minutos. Ela afirmou que não pensou sobre um prazo para encerrar o interrogatório de amanhã, mas avaliou que o assunto deve “se esgotar até o momento que for necessário”, mesmo que a sessão se estenda até a manhã de terça-feira.

Entre os presentes no encontro deste domingo, estão os senadores Lindbergh Farias (PT-RJ), Jorge Vianna (PT- AC), Vanessa Grazziotin (PCdoB – AM), Paulo Paim (PT-RS), Humberto Costa (PT-PE), Randolfe Rodrigues (Rede – AP) e Lidice da Mata.

Fonte: Estadao Conteudo