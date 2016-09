PMDB e Centrão lideram lista dos faltosos da cassação de Eduardo Cunha

Tweet no Twitter

Dos 512 deputados em exercício na Câmara, 42 não compareceram à votação da cassação de Eduardo Cunha (PMDB-RJ) na noite desta segunda-feira, 12. A maioria desses parlamentares é aliada do peemedebista. Ausências e abstenções eram favoráveis a Cunha.

A maioria dos faltosos é do PMDB. Dos 66 integrantes do partido, dez não apareceram para votar. A maioria deles é aliada de Cunha, como José Priante (PA), Hugo Motta (PB), Soraya Santos (RJ), Washington Reis (RJ), Fernando Jordão (RJ), Fábio Reis (SE) e Rogério Peninha (GO).

Logo em seguida no ranking dos faltosos, aparecem os deputados do Centrão – grupo de 13 partidos liderados por PP, PSD, PR e PTB e principal base de sustentação de Cunha na Câmara. No PP (47 deputados), PR (42 deputados) e PTB (18 deputados), houve cinco faltas em cada.

No PR e no PTB, os líderes do partido não compareceram. Aliados de primeira hora de Cunha, Aelton Freitas (PR-MG) e Jovair Arantes (PTB-GO) se ausentaram da votação. Os deputados Toninho Wandscheer (PROS-PR) e Marcelo Matos (PHS-RJ) estavam licenciados por problemas de saúde.

Cunha teve o mandato cassado nesta segunda-feira por 450 votos favoráveis, 10 contrários e 9 abstenções. Como presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ) conduziu os trabalhos, mas não participou da votação.

Veja a lista dos faltosos:

1. EDIO LOPES (PR-RR)

2. HIRAN GONÇALVES (PP-RR)

3. MARCOS REATEGUI (PSD-AP)

4. ROBERTO GÓES (PDT-AP)

5. VINICIUS GURGEL (PR-AP)

6. JOSÉ PRIANTE (PMDB-PA)

7. JOSUÉ BENGTSON (PTB-PA)

8. LINDOMAR GARÇON (PRB-RO)

9. JÉSSICA SALES (PMDB-AC)

10. JUNIOR MARRECA (PEN-MA)

11. GORETE PEREIRA (PR-CE)

12. IRACEMA PORTELLA (PP-PI)

13. HUGO MOTTA (PMDB-PB)

14. ADELSON BARRETO (PR-SE)

15. FABIO REIS (PMDB-SE)

16. PASTOR LUCIANO BRAGA (PMB-BA)

17. CACÁ LEÃO (PP-BA)

18. AELTON FREITAS (PR-MG)

19. LEONARDO QUINTÃO (PMDB-MG)

20. LUIZ FERNANDO FARIA (PP-MG)

21. MARCELO ARO (PHS-MG)

22. RAQUEL MUNIZ (PSD-MG)

23. CRISTIANE BRASIL (PTB-RJ)

24. FELIPE BORNIER (PROS-RJ)

25. FERNANDO JORDÃO (PMDB-RJ)

26. LUIZ CARLOS RAMOS (PTN-RJ)

27. MARCOS SOARES (DEM-RJ)

28. SORAYA SANTOS (PMDB-RJ)

29. WASHINGTON REIS (PMDB-RJ)

30. DR. SINVAL MALHEIROS (PTN-SP)

31. GILBERTO NASCIMENTO (PSC-SP)

32. GUILHERME MUSSI

33. NELSON MARQUEZELLI (PTB-SP)

34. ALEXANDRE BALDY (PTN-GO)

35. JOVAIR ARANTES (PTB-GO)

36. PEDRO CHAVES (PMDB-GO)

37. FERNANDO FRANCISCHINI (SD-PR)

38. TAKAYAMA (PSC-PR)

39. ROGÉRIO PENINHA MENDONÇA (PMDB-SC)

40. SÉRGIO MORAES (PTB-RS)

41. TONINHO WANDSCHEER (PROS-PR)

42. MARCELO MATOS (PHS-RJ)

Quem votou a favor de Cunha:

1. CARLOS ANDRADE (PHS-RR)

2. CARLOS MARUN (PMDB-MS)

3. ANDRÉ ABDON (PP-AL)

4. JOÃO CARLOS BACELAR (PR-BA)

5. WELLINGTON ROBERTO (PR-PB)

6. JÚLIA MARINHO (PSC-PA)

7. PASTOR MARCO FELICIANO (PSC-SP)

8. DÂMINA PEREIRA (PSL-MG)

9. JOZI ARAÚJO (PTN-AP)

10. PAULO PEREIRA DA SILVA (SD-SP)

Quem se absteve:

1. ALBERTO FILHO (PMDB-MA)

2. MAURO LOPES (PMDB-MG)

3. SARAIVA FELIPE (PMDB-MG)

4. NELSON MEURER (PP-PR)

5. RÔNEY NEMER (PP-DF)

6. DELEGADO EDSON MOREIRA (PR-MG)

7. LAERTE BESSA (PR-DF)

8. ANDRÉ MOURA (PSC-SE)

9. ALFREDO KAEFER (PSL-PR)

Fonte: Estadao Conteudo