Planalto confirma que Temer cancelou agenda para acompanhar julgamento do TSE

O Palácio do Planalto informou na noite desta terça-feira, 6, que o presidente Michel Temer desistiu de participar da solenidade de inauguração da nova sede do Conselho Nacional do Serviço Social da Indústria (Sesi), em Brasília, que acontecerá nesta noite, para acompanhar o julgamento do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) da ação contra a chapa Dilma-Temer e que pode cassar o mandato do presidente. O compromisso foi retirado da agenda de Temer e os ministros Moreira Franco (Secretaria-Geral da Presidência) e Eliseu Padilha (Casa Civil) vão representar Temer no evento, que estava marcado também para as 19 horas.

Hoje pela manhã, auxiliares do presidente minimizavam a coincidência e diziam que Temer estava apenas mantendo compromissos previamente agendados. Segundo interlocutores, Temer queria atender ao convite de João Henrique de Almeida Sousa, que é presidente do Conselho Nacional do Serviço Social. Ontem, auxiliares chegaram a apontar de que a coincidência poderia causar desconforto, mas a decisão foi manter a agenda até agora pouco, pois ela estava sendo repensada.

Amigo de longa data de João Henrique de Almeida Sousa, que é secretário executivo da Fundação Ulysses Guimarães, instituição que é braço do PMDB, Temer realmente chegou a pensar em ir à inauguração da sede do Sesi, independente do TSE. De acordo com auxiliares, ele fazia questão de prestigiar o amigo, que é pré-candidato ao governo do Piauí. Só que no decorrer do dia, o presidente e seus auxiliares mudaram de ideia e decidiram que era preciso acompanhar com cautela o julgamento, que pode se estender até quinta-feira.

Agenda

Depois de encontrar o deputado Fabio Ramalho (PMDB-MG), o presidente recebeu nesta tarde, às 16 horas, o deputado Paulo Pereira da Silva (SD-SP). Às 17h30, Temer teve um encontro com a ministra da Advocacia-Geral da União, Grace Maria Fernandes Mendonça. Esses dois últimos encontros foram incluídos na agenda oficial há pouco.

Fonte: Estadao Conteudo