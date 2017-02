Para Hartung, reeleição de Maia será positiva para agenda do governo

Um dia antes da eleição da mesa diretora da Câmara, o governador do Espírito Santo, Paulo Hartung (PMDB), manifestou nesta quarta-feira, 1º, seu apoio à reeleição do deputado Rodrigo Maia (DEM) na presidência da Casa Legislativa.

Após proferir palestra em evento do Credit Suisse na zona sul da capital paulista, Hartung destacou vitórias importantes do governo no primeiro mandato de Maia, como a aprovação da proposta de emenda constitucional que limita os gastos públicos, e avaliou que será positiva a permanência do deputado no cargo para a continuidade da agenda de reformas – em especial, a reforma da Previdência.

“Ele já está participando desse movimento e a continuidade de sua liderança será positiva, sem demérito a outros concorrentes (…) Particularmente, estou torcendo pela recondução do Rodrigo”, afirmou o governador capixaba. Questionado sobre a constitucionalidade da recondução de Maia, ele lembrou que a situação será apreciada pelo Judiciário, mas comentou que será “muito bom” se o democrata puder continuar seu trabalho.

Ao citar as vitórias do governo no Congresso, ele destacou que a mudança no marco regulatório da área de petróleo e gás já reanimou um mercado que estava parado, gerando maior interesse das empresas desse setor em investir no Espírito Santo, bem como a volta de perfuração de poços no litoral do Estado.

Antes de conversar com jornalistas, Hartung disse durante sua participação no evento que pode, no futuro, voltar ao Congresso – onde já atuou como deputado e senador – ou contribuir ao governo federal, mas tergiversou se está em seu plano disputar a presidência da República em 2018.

Ao falar desse tema, afirmou ter a consciência de que governa um Estado de eleitorado pequeno e que qualquer projeto político nacional tem que passar por São Paulo, Minas Gerais e Nordeste. “Está no meu plano terminar bem esse governo (no Espírito Santo). Melhorar as politicas públicas do estado é meu objetivo estratégico”.

