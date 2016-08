Para deputado Silvio Costa (PTdoB), Dilma está sendo torturada pela 2ª vez

O deputado Silvio Costa (PTdoB-PE) disse que se emocionou com depoimento da presidente afastada Dilma Rousseff. “Ela está sendo torturada pela segunda vez”, disse em relação ao processo de impeachment.

Dilma ficou com a voz embargada durante o seu discurso quando lembrou que foi torturada na ditadura. O deputado está no plenário do Senado para acompanhar a participação de Dilma no julgamento do impeachment.

Trama

A senadora Ângela Portela (PT-RR) defendeu que está em jogo no processo de impeachment a construção de um país mais justo, afirmando que o governo interino pode interromper e reduzir programas sociais do governo Dilma. Ela manteve o discurso dos petistas de que está em curso um golpe parlamentar, a fim de interromper investigações de esquema de corrupção.

“Assistimos à trama entre os derrotados de 2014 e os envolvidos em esquema de corrupção”, declarou. A parlamentar citou a conversa entre o senador Romero Jucá (PMDB-RR) e o ex-presidente da Transpetro, Sergio Machado, em que ele falava que era preciso trocar de governo para “estancar a sangria” da Operação Lava Jato. Ângela foi a 34ª senadora a fazer perguntas à Dilma.

Fonte: Estadao Conteudo