Padilha recebe apoio de varejistas de SP ao apresentar reformas

Empresários do varejo ouviram nesta segunda-feira, 12, uma apresentação do ministro-chefe da Casa Civil, Eliseu Padilha, das propostas do governo para as reformas da Previdência e das leis trabalhistas. O ministro falou ainda sobre o ajuste fiscal e a necessidade de redução do déficit público e recebeu apoio do público de associados do Instituto para Desenvolvimento do Varejo (IDV).

Padilha foi convidado em uma reunião promovida pelo IDV em São Paulo com executivos de algumas das principais empresas de varejo do País como Grupo Pão de Açúcar, Carrefour, Walmart, Lojas Renner e Magazine Luiza.

Executivos ouvidos pelo Broadcast, serviço de notícias em tempo real do Grupo Estado, descreveram a apresentação como “eloquente”. Para um executivo que não quis ser identificado, o ministro “fez bem a propaganda” do governo do presidente Michel Temer. Segundo eles, os varejistas ofereceram apoio para ajudar a concretizar as mudanças propostas pelo governo, mas não apresentaram demandas específicas do setor.

“Estávamos com saudade de ouvir projetos para o Brasil, era tudo o que precisávamos” declarou o presidente da Lojas Renner, José Galló. Ele disse que as propostas de reforma estão em linha com temas os quais o IDV vinha debatendo há anos. “Sempre identificamos desafios como a modernização das leis trabalhistas, a racionalização dos gastos públicos e a reforma da Previdência”, concluiu. Ele avaliou que os projetos apresentados por Padilha são “consistentes” e resumem “aquilo que precisa ser feito”.

Fonte: Estadao Conteudo