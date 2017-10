Padilha informou Temer de que sessão atingiu quórum e diz que presidente está bem

Tweet no Twitter

O ministro da casa Civil, Eliseu Padilha, disse na tarde desta quarta-feira, 25, à reportagem que conversou com o presidente Michel Temer por telefone e informou que a sessão da Câmara que aprecia a denúncia por obstrução de justiça e formação de quadrilha havia conseguido quórum. “Ele está bem, está tranquilo, se recuperando”, disse. “Falei com ele agora há pouco e avisei que o quórum havia sido atingido.”

Ontem, o ministro, que também é denunciado, afirmou que a expectativa é conseguir derrubar a denúncia por uma margem de votos de “ate 10 votos” acima dos 263 da primeira denúncia.

Padilha, que teve problema urológico semelhante ao do presidente no início do ano, disse que a equipe médica que atende o presidente é a mesma que o atendeu e que ele está em boas mãos.

O ministro informou que o presidente não passou mal, apenas sentiu um desconforto ao tentar urinar e decidiu consultar um médico.

Padilha disse ainda que Temer relatou estar se sentindo bem e tem até a intenção de voltar ao Planalto ainda hoje. Apesar disso, o ministro reconheceu que o presidente ainda precisa aguardar as decisões médicas.

Fonte: Estadao Conteudo