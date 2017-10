‘Nunca precisei de apoio político para progredir’, diz ex-diretor da Petrobras

O ex-diretor de Abastecimento da Petrobras Rogério Manso disse nesta quarta-feira, 18, que “nunca precisou de apoio político para progredir” na carreira. Indignado com a citação ao seu nome pelo ex-deputado Pedro Corrêa (PP/PE) como suposto arrecadador de propinas na estatal petrolífera, Manso afirmou que “jamais realizou ou permitiu que alguém realizasse qualquer ato ilícito”.

“Durante minha carreira, incluindo o período em que fui responsável pela área de Abastecimento, jamais realizei ou permiti que alguém realizasse qualquer ato ilícito ou que pudesse prejudicar a Companhia a que servi, com orgulho, durante 28 anos”, enfatizou Rogério Manso.

Pedro Corrêa é réu e preso da Operação Lava Jato. Em delação premiada que fechou com a Procuradoria-Geral da República, em busca de benefícios como redução de pena e a liberdade, ele afirmou que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva “tinha pleno conhecimento da arrecadação de propinas no âmbito do Mensalão” e que o petista participou da indicação do ex-diretor de Abastecimento da Petrobras Paulo Roberto Costa.

Segundo o ex-deputado, Lula “tinha a convicção e certeza de que os partidos iriam usar essas pessoas [indicados a cargos em estatais] e iriam arrecadar junto aos empresários recursos para fazer campanha política”.

Pedro Corrêa citou Manso. “Foi marcada a reunião, no gabinete e na presença do presidente Lula, estavam presentes eu, o ex-deputado e líder do PP Pedro Henry, o ex-deputado e tesoureiro do PP José Janene, o ministro das Relações Institucionais Aldo Rebello, o ministro da Casa Civil José Dirceu e o então presidente da Petrobras José Eduardo Dutra. Rogério Manso respondia a José Eduardo Dutra, inclusive arrecadava propina a este, motivo pelo qual a demora da nomeação pode ser justificada. Nesta reunião, o principal diálogo que se deu entre o presidente Lula e o então presidente da Petrobras José Eduardo Dutra foi relacionado à demora na nomeação de Paulo Roberto Costa. Lula questionou a demora para a nomeação de Paulo Roberto Costa por José Eduardo Dutra, o qual disse que essa cabia ao Conselho de Administração da Petrobras. Na ocasião, Lula disse a Dutra para mandar um recado aos conselheiros que se Paulo Roberto Costa não estivesse nomeado em uma semana, ele iria demitir e trocar os conselheiros da Petrobras”, relatou.

“Nunca precisei de apoio político para progredir; como empregado concursado e com experiência nas áreas em que atuei, sempre exerci minhas atribuições de forma leal e honesta”, reagiu Rogério Manso, em declaração à reportagem.

O ex-diretor da estatal petrolífera defende “consequências” para o delator. “Prevalecendo a justiça, espero que as declarações difamatórias de Pedro Corrêa gerem consequências em sua delação, em linha com o artigo 19 da lei 12.850/2013.”

