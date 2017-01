“Nunca estive tão bem”, diz Romário após perder 15kg

Tweet no Twitter

O senador (PSB-RJ) e ex-jogador Romário explicou, em entrevista ao Fantástico, sobre a cirurgia que o fez perder 15 kg.

Na reportagem, Romário disse que fez uma interposição ileal, procedimento que visa controlar o diabetes.

“Eu estou com 51 anos hoje e posso dizer que nunca estive tão bem. Há dois meses, fiz uma cirurgia e estou bastante saudável e ao contrário do que falam, eu estou muito feliz. Quando eu fiz a operação, estava pesando 78, 79kg. E hoje eu estou com uns 68kg. Perdi uns 15 quilos nos primeiros dias de cirurgia. E o objetivo da operação não é deixar magro, é controlar a diabetes”, explicou.

“Eu descobri há seis anos que eu tinha diabetes e, a princípio, era tudo controlado. Mas nos últimos cinco meses, ela aumentou, deu picos. E no dia da minha cirurgia variava muito. Cheguei a tomar remédios, mas nos últimos meses deu pico e não conseguia abaixar. Eu comia algumas coisas que para diabético não é nada positivo, especialmente doce. Sou apaixonado por doce, especialmente uma torta de limão. Eu já fiz algumas cirurgias na vida, de joelho, tornozelo. E sempre tive medo. E essa foi igual. Agora estou magrelo. Agora vai ser baixinho magrinho”, disse ele aos risos ao Fantástico.

Técnica

Outra questão polêmica no tratamento do ex-jogador foi a técnica escolhida, chamada de interposição ileal, quando a parte final do intestino delgado, o íleo, é sobreposta sobre a parte inicial, chamada de duodeno. O procedimento nunca foi regulamentado pelo CFM, mas, em 2014, foi tirado da lista de procedimentos experimentais por decisão da Justiça Federal de Goiás. O conselho recorreu da sentença e aguarda resposta. Ludovico de Paula diz que o acompanhamento dos pacientes mostra que a técnica é segura e eficaz.