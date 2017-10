No Twitter, Temer agradece equipe médica do hospital do Exército

O presidente Michel Temer voltou a usar as redes sociais para agradecer a equipe médica que o atendeu nesta quarta-feira, 25, no hospital do Exército e destacou que, apesar da recomendação de “desacelerar”, ele já está trabalhando normalmente.

“Agradeço aos militares da equipe médica e integrantes do HMAB, pela dedicação e atenção que tiveram enquanto estive no hospital”, escreveu. “Os médicos me recomendaram desacelerar, mas temos muito o que fazer. Já estou no Planalto, cumprindo agenda. Vamos em frente”, completou o presidente.

Temer gravou vídeo hoje de manhã para agradecer deputados pela derrubada da denúncia por obstrução de justiça e organização criminosa. Segundo interlocutores, cogitou-se que o presidente também falasse na mensagem sobre seu estado de saúde, mas o presidente improvisou durante a gravação e preferiu deixar a mensagem sobre sua saúde, com agradecimento aos médicos apenas para o Twitter.

Fonte: Estadao Conteudo