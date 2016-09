No Twitter, Lula compara acusação contra ele com JK

Tweet no Twitter

Depois de ser denunciado pela força-tarefa da Operação Lava Jato por corrupção e lavagem de dinheiro, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva está usando o Twitter para republicar notas de esclarecimento de seus advogados afirmando que ele não é dono do tríplex no Guarujá. Em uma publicação feita às 15h11, Lula chegou a comparar o caso dele com Juscelino Kubitschek. “Curiosidade histórica: JK foi acusado de ser dono de imóvel em nome de amigo”, diz a publicação, que traz o link de um blog relatando o fato.

Na manhã desta quarta-feira, 11, o Twitter oficial do ex-presidente repercutiu uma afirmação de sua defesa, feita no último dia 8, dizendo que “Lula tem sido vítima de gravíssimas ilegalidades”. Nesta tarde, ele está em um hotel da zona sul de São Paulo.

Fonte: Estadao Conteudo