No Rio, Dilma visita conjunto do Minha Casa ao lado de candidata do PCdoB

A ex-presidente Dilma Rousseff visitou na manhã desta terça-feira, 20, um conjunto habitacional do programa Minha Casa, Minha Vida, em Senador Camará, na zona oeste do Rio. Ela participou de evento de campanha da candidata à prefeitura Jandira Feghali (PCdoB), que tem como vice o petista Edson Santos. A participação de Dilma foi omitida na agenda oficial da candidata; a assessoria da campanha só havia divulgado o encontro entre Jandira e os moradores do conjunto. Dilma participa de comício com a candidata do PCdoB nesta quarta-feira, 21, na Cinelândia.<p><p>A ex-presidente disse em discurso que a continuidade do Minha Casa, Minha Vida está ameaçada pelo governo Michel Temer. "Pessoas como Jandira vão lutar para que esse perigo não aconteça e que essa ameaça não se concretize. E, portanto, que mais brasileiros e brasileiras tenham o seu lar", disse a ex-presidente, em vídeo divulgado no perfil de Jandira nas redes sociais. <p><p>Em imagens publicadas no perfil da candidata, Dilma aparece cercada por moradoras do conjunto. A ex-presidente é abraçada e beijada, em algumas fotos. Numa delas, aparece sentada, com um menino em seu colo, enquanto uma moradora dá um depoimento.<p><p>"Dilma viu de perto a conquista que seu governo garantiu a milhões de brasileiros. Sorrisos de gratidão de mulheres, chefes de família e com teto próprio. Políticas essas agora em risco no nosso país. #foratemer", escreveu Jandira Feghali.<p><p>O engajamento de Dilma na campanha de Jandira já era esperado. A candidata, deputada federal, foi ferrenha defensora da ex-presidente na Câmara e tem usado o horário eleitoral para se referir ao impeachment de Dilma Rousseff como golpe. A ex-presidente participa da campanha municipal em pelo menos outras duas capitais – em Porto Alegre, onde vota, apareceu nas inserções de tevê de Raul Pont, candidato do PT; e em Salvador, onde tem agenda marcada com a candidata Alice Portugal (PCdoB) nesta quinta-feira, 22. <br /><br /><b>Fonte: </b>Estadao Conteudo