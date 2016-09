‘Não se muda um País com violência’, diz PM

A Polícia Militar do Estado de São Paulo afirmou, em nota divulgada nesta segunda-feira, 5, que “uma manifestação que transcorria de maneira ordeira e pacífica, que se iniciou na Avenida Paulista, terminou com lamentáveis e injustificáveis cenas de violência”.

“Em razão do excesso de pessoas, funcionários do Metrô fecharam a estação Faria Lima, mas alguns indivíduos tentaram forçar a entrada”, alega a Corporação, na nota subscrita pela Assessoria de Imprensa do Centro de Comunicação Social da PM.

A PM informou que “foi acionada para garantir a segurança, mas essas pessoas começaram a arremessar pedras e paus nos policiais, havendo a necessidade de adoção de procedimentos de dispersão”.

“Lamentavelmente, algumas pessoas que sequer presenciaram o que ocorreu estão antecipando seus julgamentos para responsabilizar a Polícia Militar pelo início da confusão”, diz o texto.

A PM considera que “alguns” tentam colocar a Instituição “no polo oposto” às pretensões dos manifestantes.

“A pergunta que se faz obrigatória nesse momento é: qual seria a lógica de se reprimir um ato pacífico, como sugerem alguns? Infelizmente, alguns tentam colocar a Polícia Militar no polo oposto às suas pretensões, como forma de atrair a atenção pública e legitimar suas causas.”

A Polícia Militar afirma que “é apartidária, isenta e imparcial”.

“Suas ações são técnicas e dependem exclusivamente de motivação legal.” A Corporação aponta para o que chama de “tática de protestos”.

“Não é a primeira vez que uma suposta tática de protestos tenta chamar a atenção para a sua causa alegando a violência do Estado. Para tentarem alcançar seu objetivo, atacam a Polícia Militar e praticam atos de vandalismo, esperando a obrigatória reação para manipular a divulgação dos fatos de maneira midiática e mostrar apenas a consequência de seus atos e não as causas.”

Segundo a PM, “neste domingo (4), antes mesmo de se iniciar a manifestação, 27 pessoas foram detidas portando instrumentos de uso em atos de vandalismo em protestos”.

“Com essa ação, a Polícia Militar viabilizou a realização de um ato pacífico até o final, o que foi comprometido, infelizmente, em razão da falta de civismo de poucos.”

“A Polícia Militar repudia a tentativa de utilização indevida de sua imagem, pois atua sempre no imparcial objetivo de garantir a ordem, proteger as pessoas e fazer cumprir as leis. Não cabe à polícia avaliar se uma causa é justa ou correta, mas parece lógico que um país melhor não se faz com o emprego de violência e manipulações”, conclui a nota da Assessoria de Imprensa do Centro de Comunicação Social da Polícia Militar.

Fonte: Estadao Conteudo