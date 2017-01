Morte de Teori Zavascki tem repercussão na imprensa internacional

A morte do ministro do Supremo Tribunal Federal, Teori Zavascki, teve repercussão na imprensa internacional na tarde desta quinta-feira, 19, e foi noticiada por veículos como os jornais norte-americanos The New York Times e The Wall Street Journal, os ingleses BBC e The Guardian e o espanhol El Pais, além de uma série de agências internacionais, como a francesa EFE.

“Um proeminente juiz do Supremo Tribunal Federal morreu em um acidente de avião no Rio de Janeiro. Teori Zavascki estava supervisionando uma investigação de corrupção em massa relacionada à empresa estatal de petróleo, a Petrobras”, afirma a reportagem da BBC.

O jornal inglês The Guardian destaca que o momento do acidente com pequeno avião que transportava o ministro pode levantar suspeitas de “jogo sujo”. A reportagem ressalta que o ministro teve papel de destaque nas investigações do esquema de pagamento milionário de propina que envolveu muitos políticos, incluindo o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o atual, Michel Temer.

O The Guardian ressalta ainda que o Zavascki estava lidando no momento com a delação da Odebrecht, que pode resultar na prisão de mais figuras importantes no país.

A rede de TV dos EUA, ABC News destacou que Zavascki teve “papel central” na Operação Lava Jato e que a morte do ministro levanta questões sobre o futuro da operação. O Wall Street Journal menciona que Zavascki era responsável pela operação que vinha sendo um marco no combate à corrupção no Brasil.

