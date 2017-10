Moro condena ex-gerente da Petrobras a mais de 11 anos de reclusão

O juiz Sérgio Moro, da Justiça Federal no Paraná, condenou hoje (31) o ex-gerente da Área de Negócios Internacionais da Petrobras Pedro Xavier Bastos a 11 anos e dez meses de reclusão por corrupção e lavagem de dinheiro, no âmbito da Operação Lava Jato. Estabeleceu ainda o confisco de US$ 4,865 milhões, além do pagamento de reparação de danos.

Bastos foi condenado por crime de corrupção passiva, pelo recebimento de vantagem indevida no contrato de aquisição pela Petrobras dos direitos de exploração de campo de petróleo na República do Benin, e por dois crimes de lavagem de dinheiro, pelo recebimento de produto de crime de corrupção mediante condutas de ocultação e dissimulação, envolvendo a conta Sandfield Consulting S/A.

Publicidade

A prática do crime corrupção envolveu o recebimento de US$ 4,865 milhões. Já a aquisição do Bloco 4 em Benin gerou um prejuízo estimado à Petrobras de cerca de US$ 77,5 milhões, conforme cálculo realizado pela Comissão Interna de Apuração da Petrobras.

A lavagem de dinheiro, segundo a sentença, envolveu “especial sofisticação, com a utilização de conta bancária na Suíça aberta sob a titularidade de uma empresa constituída no Panamá”.

De acordo com o processo, Bastos, mesmo durante as investigações, movimentou o dinheiro que tinha no exterior, enviando parte substancial dele para contas de titularidade aparente de outras off-shore ou de terceiros desconhecidos, o que é indício da reiteração de operações de lavagem de dinheiro. Além disso, dissipou parte significativa dos ativos criminosos, frustrando a recuperação integral do produto do crime e os direitos de confisco.

O juiz decidiu pelo confisco de US$ 4,685 milhões. Parte desses valores estaria ainda mantido atualmente na conta em nome da Sandfield Consulting no BSI, na Suíça. A efetivação do confisco desses valores ficará a cargo do Ministério Público Federal (MPF) e dependerá de cooperação jurídica internacional.

“Trata-se aqui do valor da indenização mínima, o que não impede a Petrobras ou o MPF de perseguirem valores, no cível, adicionais”, diz a sentença, que acrescenta que o valor deve ser convertidos pelo câmbio da data da sentença e a eles agregados juros de mora de 0,5% ao mês. Os valores são devidos à Petrobras.

Moro disse na sentença que “não há agora somente boa prova de autoria e materialidade, mas certeza quanto à responsabilidade criminal após cognição exauriente, ainda que a sentença esteja sujeita a recursos”.

A Agência Brasil entrou em contato com a assessoria do advogado João Mestieri, que defende o ex-gerente e aguarda posicionamento.

Lula

Em outra decisão, o juiz Sérgio Moro autorizou nesta segunda-feira (30) o uso de escutas de dirigentes da construtora Odebrecht em uma representação criminal com foco no ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

A investigação da Polícia Federal avalia se houve lavagem de dinheiro em pagamentos indevidos envolvendo a Odebrecht e o ex-presidente. Entre as supostas ilegalidades, estaria o recebimento de propina por meio da empresa LILS, criada para administrar as palestras de Lula.

A solicitação de uso das delações foi feita pela Polícia Federal. O Ministério Público Federal deu parecer favorável. Os áudios são resultados de colaboração premiada dos diretores da construtora e foram enviados à Justiça Federal no Paraná em maio após desmembramento ordenado pelo ministro do Supremo Tribunal Federal Edson Fachin.

A Agência Brasil entrou em contato com a assessoria de Lula e aguarda posicionamento.