Ministro confirma que Temer se sentiu mal e foi levado ao hospital do Exército

O ministro do Gabinete de Segurança Institucional, Sergio Etchegoyen, informou na tarde desta quarta-feira, 25, que o presidente Michel Temer se sentiu mal nesta manhã no Palácio do Planalto e foi levado ao hospital do Exército. O general, entretanto, não deu mais informações. Segundo fontes disseram ao jornal O Estado de S. Paulo, Temer passa por exames. A notícia da internação do presidente foi divulgada pela GloboNews.

Temer, que completou 77 anos em setembro, fez um check-up recentemente em São Paulo. Temer cumpria agenda normalmente nesta quarta-feira, dia que a segunda denúncia contra ele pode ser apreciada pelo plenário da Câmara dos Deputados.

A reportagem entrou em contato com o médico do presidente Jorge Kalil, diretor do hospital Sírio-Libânes, em São Paulo, mas ele disse que não poderia falar naquele momento.

O Palácio do Planalto informou que o porta-voz do presidente Michel Temer, Alexandre Parola, falará nesta tarde sobre o estado de saúde do peemedebista. Segundo auxiliares, Temer passou mal hoje de manhã, com problemas urológicos, fez exames e seu estado é bom.

