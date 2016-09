Michel Temer terá encontro com vice-presidente dos EUA, Joe Biden

O presidente Michel Temer se encontra nesta quarta-feira, 21, com o vice-presidente americano, Joe Biden, que h? duas semanas deu a mais contundente declara??o de apoio ao novo governo do Brasil de um integrante da administra??o Barack Obama. Solicitada por Biden, a reuni?o foi inclu?da na agenda do presidente poucas horas antes de sua realiza??o.<p><p>Biden e Temer se conhecem desde 2012, quando dividiram a mesma mesa na recep??o de posse do presidente do M?xico, Enrique Pe?a Nieto. Ambos voltaram a se encontrar no ano seguinte, quando o americano visitou o Brasil. <p><p>Biden voltou ao pa?s em 2014, durante a Copa do Mundo, e visitou Temer no Pal?cio do Jaburu, em Bras?lia. Na ?poca, a assessoria de Temer disse que ele havia sido convidado por Biden para visitar os EUA no ano seguinte, mas a viagem n?o chegou a ser marcada.<p><p>H? duas semanas, o vice-presidente norte-americano disse que a transi??o de poder no Brasil seguiu a Constitui??o e os procedimentos estabelecidos na legisla??o e afirmou que seu governo vai trabalhar "de perto" com a administra??o Temer.<p><p>"O Brasil ? e continuar? a ser um dos parceiros mais pr?ximos dos Estados Unidos na regi?o, porque, entre democracias, as parcerias n?o s?o baseadas nas rela?es entre dois l?deres, mas s?o baseadas no duradouro relacionamento entre os dois povos", afirmou o vice americano. <br /><br /><b>Fonte: </b>Estadao Conteudo