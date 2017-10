Mesmo com atestado médico, o líder do governo no Senado, Romero Jucá (PMDB-RR), participa nesta terça-feira, 17, da votação que pode manter ou reverter o afastamento do senador Aécio Neves (PSDB-MG). Jucá, que chegou ao Senado no meio tarde, participou de algumas conversas sobre o caso do tucano. Na semana passada, ele foi internado e submetido a uma cirurgia de diverticulite aguda.

Fonte: Estadao Conteudo