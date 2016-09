Meirelles comemora aniversário com festa em Brasília

O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, comemorou os 71 anos de idade, na noite de sábado (10), no Clube Naval, em Brasília. Conhecido como “pé de valsa”, Meirelles dançou com a sua mulher, Eva, em várias oportunidades na festa, seja quando o conjunto tocava, seja quando o DJ comandava a celebração.

Um dos momentos mais animados foi quando o todo-poderoso ministro da Fazenda “bailou” com Eva, ao som de um conjunto musical que tocava “Descobri que te amo demais”, do cantor e compositor Zeca Pagodinho, uma das músicas preferidas de sua esposa. Os dois dançavam no meio do salão e os amigos e familiares aplaudiam ao redor, acompanhando a exibição.

O aniversário de Meirelles foi mesmo no dia 31 de agosto, dia da votação do impeachment de Dilma Rousseff. Entretanto, o festejo foi programado para este final de semana e contou com a presença, inclusive, de amigos do mercado financeiro que vieram de São Paulo excepcionalmente para a festa, que se estendeu até as três horas da madrugada de domingo. Apesar de ser uma festa em Brasília, extraordinariamente os políticos não eram os principais convidados da comemoração.

Fonte: Estadao Conteudo