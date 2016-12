Meirelles chega para almoço com presidente da Câmara, Rodrigo Maia

O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, chegou por volta das 13h30 desta quinta-feira, 22, para almoço com o presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ). Também participam do encontro o líder do PSDB na Casa, Antônio Imbassahy (BA), cotado para assumir a Secretaria de Governo no ano que vem, e o deputado Alexandre Baldy (PTN-GO) – parlamentar que foi relator do projeto de lei que regulou o programa de repatriação de recursos enviados irregularmente ao exterior.

O encontro acontece na semana em que foi votado o projeto que regula o socorro fiscal aos Estados, cujo texto final contrariou a área econômica do governo. Os deputados excluíram da matéria uma série de contrapartidas que os governadores precisariam adotar para ter direito a um alívio em suas dívidas com o Tesouro Nacional. Na votação, Maia chegou a declarar que a Câmara não precisava “dizer amém” ao Ministério da Fazenda.

Nesta quarta-feira, 21, Maia minimizou o episódio e negou que houvesse algum desentendimento com o governo em relação ao projeto. A expectativa é de que o ministro e o presidente da Câmara falem com a imprensa ao final do encontro.

Logo após a chegada do Meirelles, chegaram para o almoço a secretária do Tesouro Nacional, Ana Paula Vescovi, e o secretário executivo do Ministério da Fazenda, Eduardo Guardia.

Fonte: Estadao Conteudo