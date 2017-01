Marisa Letícia passa por novo procedimento médico após AVC

Tweet no Twitter

Boletim médico divulgado na manhã de hoje (25) pelo Hospital Sírio-Libanês informa que a ex-primeira-dama Marisa Letícia Lula da Silva segue internada sob cuidados intensivos na unidade. Ainda de acordo com o comunicado, ela foi submetida, nas últimas horas, a nova avaliação tomográfica de crânio para controle de sangramento cerebral.

“Após avaliação das equipes médicas, foi realizada a passagem de um cateter ventricular para monitoramento da pressão intracraniana”, destacou o boletim médico. As equipes que acompanham a ex-primeira-dama são coordenadas pelos profissionais Roberto Kalil Filho, Milberto Scaff, Marcos Stávale e José Guilherme Caldas.

Marisa Letícia deu entrada na tarde de ontem (24) no Hospital Sírio-Libanês com uma hemorragia cerebral em razão da ruptura de um aneurisma. Segundo a unidade, ela foi imediatamente submetida a atendimento de emergência, seguido de cirurgia endovascular (embolização) e oclusão do aneurisma e deve seguir em tratamento intensivo por tempo indeterminado.