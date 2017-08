Marcelo Odebrecht está ‘inteiramente comprometido’ com delação, diz defesa

A defesa do empreiteiro Marcelo Odebrecht afirmou nesta terça-feira, 8, em nota que o cliente está “inteiramente comprometido” com o acordo de delação premiada assinado. A declaração é uma resposta a críticas da delegada Renata da Silva Rodrigues à Procuradoria-Geral da República (PGR), que fechou o acordo de delação com Odebrecht.

As declarações de Renata giram em torno do computador do empreiteiro, delator da Operação Lava Jato, que está no centro de um novo capítulo do embate entre a Polícia Federal (PF) e o Ministério Público Federal (MPF). O MPF havia pedido que Odebrecht fosse intimado “a fornecer o código de acesso ao aparelho eletrônico”. A delegada afirmou que, após a manifestação da Procuradoria da República, foi solicitado a ele que entregasse “as senhas necessárias”.

Mas, de acordo com ela, Odebrecht comunicou a “impossibilidade de prover a senha de acesso ao laptop, uma vez que esta deve ser gerada por meio de um token, o qual teria sido, supostamente, entregue aos advogados da Odebrecht à época de sua prisão”.

No comunicado, a defesa do empreiteiro afirmou que ele está à disposição da Justiça para “confirmar todos os fatos já relatados ao MPF, assim como esclarecer qualquer outro elemento que lhe seja trazido a partir do acesso aos seus equipamentos eletrônicos.”

Já a empreiteira Odebrecht afirmou, também em nota, que colabora com as autoridades no esclarecimentos de “todos os fatos por ela revelados”. A empreiteira reafirmou “o seu compromisso com a verdade, com o combate à corrupção e com uma atuação ética, íntegra e transparente, no Brasil e em todos os países em que atua”.

Fonte: Estadao Conteudo