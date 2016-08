Manifestantes articulam protesto de ‘péssimas-vindas’ a Temer em Brasília

Logo após a aprovação do impeachment da presidente Dilma Rousseff, manifestantes já articulam em uma rede social o protesto intitulado “Péssimas-vindas a Temer – Não vai ter sossego!”, marcado para 19h na Esplanada dos Ministérios. O novo presidente do País, Michel Temer, tomará posse agora no Congresso e comandará sua primeira reunião ministerial no fim da tarde no Palácio do Planalto.

Até o momento, mais de mil pessoas confirmaram presença no protesto e cerca de 760 demonstraram “interesse” em participar. Mais de 12 mil perfis no Facebook foram convidados para a manifestação, idealizada pela página do Coletivo Poético Assum Preto.

Os acessos ao Congresso Nacional e ao Palácio do Planalto continuam fechados para a população. Já o gramado central da Esplanada dos Ministérios está separado por um muro. O lado sul está reservado para manifestantes favoráveis ao impeachment e o lado norte para os movimentos contra a saída de Dilma.

