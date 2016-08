Manifestações pró e contra impeachment ficam esvaziadas hoje em Brasília

Tweet no Twitter

Fechada para abrigar manifestações populares, a Esplanada dos Ministérios permaneceu durante toda esta terça-feira vazia. Nem mesmo ambulantes se instalaram na avenida, diante da certeza do baixo público. Movimentos de apoio à presidente Dilma Rousseff desmarcaram uma marcha que estava prevista para o fim da tarde. Neste momento, cerca de 80 pessoas perambulam do lado reservado para pessoas contrárias ao impeachment. De acordo com a Polícia Militar, durante todo o dia, 300 pessoas passaram pelo local.

Do lado favorável ao afastamento definitivo de Dilma Rousseff da presidência, o único movimento fica por conta de um carro de som. Esta área recebeu, por sua vez, cerca de 100 pessoas.

Fonte: Estadao Conteudo