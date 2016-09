Manifestaçao contra Temer se junta ao Grito dos Excluídos em Salvador

Tweet no Twitter

A manifestação contra o governo de Michel Temer se concentrou nas imediações da Praça do Campo Grande, no centro de Salvador, de onde partiu, após o desfile cívico de Sete de Setembro, em direção à Praça Castro Alves. Muitos participantes carregavam faixas com palavras de ordem, sendo a mais comum “Fora, Temer” e “Não reconheço governo golpista”. O ato terminou por volta das 14h. A organização estima que cerca de 15 mil pessoas participaram. A Polícia Militar não fez estimativa.

Além dos integrantes do Grito dos Excluídos, o protesto contou com a organização da Central Única dos Trabalhadores (CUT) e de alguns outros movimentos como o Frente Brasil Popular e Povo Sem Medo.

Coordenador do Grito, o padre José Carlos, interpretou como positiva a presença dos demais manifestantes, formado em maioria por jovens estudantes. “A presença deles na rua é uma demonstração de consciência política, e isso é positivo”.

Fortaleza

Aos gritos de “Fora, Temer”, manifestantes já se concentravam, próximo à Estátua de Iracema, na Beira Mar de Fortaleza. A organização estima um público de 5 mil pessoas. A Polícia Militar ainda não fez cálculos. A maioria veste vermelho e porta bandeiras do MTST.

Fonte: Estadao Conteudo