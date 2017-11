Maia diz que governo precisa urgentemente reorganizar a base

Tweet no Twitter

O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ), cobrou nesta segunda-feira, 6, que o Palácio do Planalto “repactue” sua base aliada para que a Casa possa votar em plenário a reforma da Previdência. Segundo o parlamentar fluminense, essa reorganização é necessária pois os deputados saíram “machucados”, ou seja, desgastados da votação das duas denúncias contra o presidente Michel Temer na Casa.

“Não adianta culpar A, B ou C. O governo precisa urgentemente reorganizar sua base. Cabe ao governo repactuar sua base para a gente poder voltar para a Previdência”, afirmou Maia em entrevista ao deixar a Câmara no início da noite. Para ele, mesmo faltando, na prática, apenas quatro semanas para o fim do ano, é possível concluir a votação da reforma até dezembro. Para isso, reforçou, basta o governo reorganizar a base.

Fonte: Estadao Conteudo