Lula recebe notícia da denúncia do MPF com naturalidade, dizem interlocutores

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva se encontra neste momento em um hotel da zona sul de São Paulo, onde se reuniu mais cedo com o conselho político da presidência do PT. O encontro era para tratar de assuntos internos do partido, após o impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff, mas acabou sendo ofuscado pela denúncia feita nesta quarta-feira, 14, pelo Ministério Público Federal (MPF) contra o ex-presidente. Segundo participantes do encontro, Lula recebeu a notícia com naturalidade e não esboçou nenhuma reação forte.

Após o encontro do conselho do PT, foi realizado um almoço e neste momento Lula está reunido com auxiliares mais próximos para discutir questões relativas à estratégia de comunicação do partido.

Fonte: Estadao Conteudo