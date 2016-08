LULA CHEGA AO PALÁCIO DA ALVORADA PARA SE ENCONTRAR COM DILMA

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva chegou há pouco ao Palácio da Alvorada a fim de se reunir com a presidente afastada, Dilma Rousseff, na véspera do depoimento dela no Senado no julgamento do processo de impeachment. Lula também foi arrolado na lista de acompanhantes da Dilma no Senado.

Fonte: Estadao Conteudo