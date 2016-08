Líder do PMDB no Senado censura Dilma por ela não ter feito autocrítica

Tweet no Twitter

O líder do PMDB no Senado, Eunício Oliveira (CE) reafirmou o seu voto a favor do que chamou de “lamentável” processo de impeachment da presidente afastada Dilma Rousseff. Apesar de não ter interrogado Dilma na segunda-feira, 29, para “evitar constrangimentos”, nesta terça-feira, 30, ele não poupou a petista de críticas em seu pronunciamento.

Eunício disse que a presidente afastada deveria ter feito uma autocrítica em seu depoimento, o que não ocorreu. “Dilma não inovou, ao contrário, repetiu os argumentos”, declarou. O líder do PMDB afirmou ainda que ela “manteve” seu constante distanciamento do parlamento e discursou apenas para preservar a sua biografia, dirigindo-se aos seus aliados. Para ele, as pedaladas cresceram em 2015, o que gerou a necessidade de um ajuste fiscal.

Ao final de seu discurso, longe do microfone, Eunício voltou a elogiar Dilma e dizer que “gosta muito dela”. Para o parlamentar, as pedaladas fiscais e os decretos de créditos suplementares apenas motivaram o impeachment, porém o que deve gerar de fato a saída da petista é a sua falta de apoio no Congresso.

Fonte: Estadao Conteudo