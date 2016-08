Lewandowski suspende a sessão por uma hora para senadores jantarem

Tweet no Twitter

O presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministro Ricardo Lewandowski, suspendeu a sessão do julgamento do impeachment por uma hora para os senadores jantarem.

A sessão será retomada às 19h40 com o depoimento do último convidado da defesa, o professor Ricardo Lodi. Lodi será ouvido apenas como informante.

Os governistas já adiantaram que não vão fazer perguntas para o depoente. Até o momento, há 16 senadores inscritos para fazer perguntas.

Aliados do presidente em exercício, Michel Temer, tentaram fazer um acordo para acelerar a oitiva e reduzir o número de inscritos, porém a oposição não aceitou por considerar que o depoimento de Lodi é muito importante.

Fonte: Estadao Conteudo