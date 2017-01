Lewandowski diz que não há nada decidido sobre novo relator da Lava Jato

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Ricardo Lewandowski afirmou neste sábado (21) que ainda não há nada decidido sobre quem herdará as relatorias que cabiam a Teori Zavascki na corte. “O momento é de luto, questões institucionais serão decididas na hora oportuna”, comentou durante o velório do colega. Segundo ele, o tema será objeto de deliberação por parte da presidente do STF, Cármen Lúcia, e do colegiado do tribunal.

O ministro Edson Fachin também disse que na próxima semana Cármen e o colegiado devem tratar do tema. “Do que decorre da vacância, o STF se ocupará o mais breve possível. Agora estamos com o olhar voltado para o presente, para a perda de um amigo e colega.”

Lewandowski comentou que Teori era um homem de bem, juiz competente e leal. “A magistratura perdeu um dos seus melhores quadros”. Já Fachin ressaltou que ele era seu vizinho de bancada no plenário do STF. “Na última vez que estive com ele, no final do ano passado, falamos sobre o sentido da vida e dos nossos afazeres, que tem sido de alta voltagem. Falamos sobre a importância de manter a serenidade eu brinquei, dizendo que no caso dele ‘manter a serenidade’ era um pleonasmo”, contou.

Fonte: Estadao Conteudo