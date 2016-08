Lewandowski decide que votar cassação e direitos políticos de Dilma em separado

O presidente do Supremo Tribunal Federal (STF) e do processo de impeachment no Senado, Ricardo Lewandowski, decidiu que a votação sobre a cassação do mandato de Dilma Rousseff e sua perda de direitos políticos será feita em separado, deferindo um destaque apresentado pela bancada do PT.

Lewandowski deixou claro que a questão não é pacífica e que há a possibilidade de o assunto ser questionado no STF. O presidente disse que a Corte tem ministros de plantão e que ele mesmo poderia dar uma opinião posteriormente se for instado, mas que não o fará neste momento, porque agora é presidente do tribunal no Senado, e não juiz constitucional.

Apesar de deferir o pedido para votação em separado, ele apontou que os senadores do PSDB que questionaram a possibilidade de apresentação de destaque nesse caso têm um argumento forte. “É prudente dar ao regimento (do Senado) a interpretação mais estrita, para evitarmos questionamentos judiciais”, afirmou. “Ainda que pagando o preço de alongar o julgamento, devemos esgotar as questões em debate”.

Fonte: Estadao Conteudo