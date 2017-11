Lava Jato no Rio é prorrogada por 6 meses

O Tribunal Regional da 2ª Região (TRF2) prorrogou por mais seis meses o trabalho da força-tarefa da Operação Lava Jato do Rio. A medida foi autorizada pelo presidente da Corte, o desembargador André Fontes. O pedido da continuação dos trabalhos foi feito pelo juiz Marcelo Bretas, da 7ª Vara Federal Criminal, que cuida dos processos da Lava Jato no Rio.

Atualmente, o trabalho no Rio conta com a atuação de nove procuradores do Ministério Público Federal do Rio. A força-tarefa já trabalhou em 16 processos contra o ex-governador do Rio, Sérgio Cabral Filho (PMDB). Ele foi identificado como chefe de suposta organização criminosa que teria desviado dos cofres do Estado.

Cabral já foi condenado a mais de 72 anos de prisão como resultado das investigações, por crimes como corrupção passiva, lavagem de dinheiro e pertencimento a organização criminosa.

O ex-governador, preso preventivamente desde 17 de novembro de 2016, nega as acusações. Afirma ter usado dinheiro de sobras de caixa 2 de recursos de campanha, um crime de menor gravidade.

Fonte: Estadao Conteudo