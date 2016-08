Kátia Abreu diz que acredita que Dilma terá entre 28 a 32 votos

A senadora Kátia Abreu (PMDB-TO) afirmou há pouco que acredita que a presidente Dilma Rousseff pode reverter seu afastamento e se livrar da cassação. Nas contas da senadora, que trabalha para tentar convencer colegas a favor da petista, há uma margem de 28 a 32 votos que Dilma pode obter a seu favor. “Se conseguirmos 28 chegaremos a 32”, disse.

A senadora confidenciou que há parlamentares que nos bastidores admitem que não há crime de responsabilidade por parte de Dilma, mas que mesmo assim estão inclinados a aprovar a cassação. “Eu tenho dito que eles ainda têm tempo para mudar o voto”, afirmou.

Segundo Kátia Abreu, ela tem falado com Dilma “durante a manhã, tarde e noite”. “Ela está serena e tranquila”, disse. A senadora pretendia jantar hoje à noite com Dilma, mas afirmou que não será possível por conta da continuidade do julgamento do impeachment que deve terminar por volta das 22 horas.

Ao comentar sobre a expectativa em torno do depoimento que Dilma fará na segunda-feira, a senadora afirmou que o senador Jorge Viana está coordenando com os demais parlamentares a diretriz dos questionamentos que serão feitos a petista. “Vamos buscar uma alternância nas perguntas, para ter um equilíbrio, algo como três dele (oposição a Dilma) e um nosso”, afirmou.

Katia disse ainda que não há como fazer acordos para que os parlamentares evitem ataques a petista. “Eu espero que não venham com tratamento indigno”, disse. Segundo a senadora, Dilma fará um discurso forte e se dirigindo também à nação. “Mas não será uma prestação de contas não te entregando o jogo”, afirmou. “Estou com um bom pressentimento.”

