Kassab, Mendonça Filho, Marcos Pereira e Grace cumprem agendas no exterior

O Diário Oficial da União (DOU) traz publicados nesta sexta-feira, dia 10, despachos que autorizam viagens internacionais de alguns ministros neste mês de novembro. O titular das pasta da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, Gilberto Kassab, viaja nos 15 e 16 de novembro para Buenos Aires, na Argentina, para examinar possibilidades de cooperação, elaborar plano de ação de futuros projetos conjuntos de desenvolvimento tecnológico e inovação e participar de reuniões com autoridades governamentais argentinas.

O ministro da Educação, Mendonça Filho, irá para New Haven, nos Estados Unidos, no período de 18 a 23 de novembro, para participar do Encontro de Altas Autoridades.

O ministro da Indústria, Comércio Exterior e Serviços, Marcos Pereira, ficará afastado do País de 18 a 25 de novembro. Ele irá para São Francisco e Palo Alto, nos Estados Unidos, onde participará de encontro com empresas e terá reuniões com entidades do sistema de inovação no Vale do Silício. Depois, Pereira segue para Toronto, no Canadá, onde terá encontros com o ministro do Comércio Internacional do Canadá, com autoridades do governo local de Ontario, empresários, investidores e câmaras de comércio, além de participar de evento com acadêmicos e associações empresariais.

A Advogada-Geral da União, Grace Mendonça, terá viagem no período de 11 a 21 de novembro para três destinos: Lisboa, em Portugal, onde irá proferir palestra no I Congresso Lusobrasileiro de Justiça Administrativa e Fiscal e participar de audiência com o Vice-Procurador Geral da República daquele país; Roma, na Itália, para proferir palestra no curso “O Processo Civil Contemporâneo: Estudos Comparados Itália Brasil” e participar do seminário Advocacia de Estado; e Berlim, na Alemanha, onde participará do Congresso Anual de 2017 da Associação de Juristas Alemanha-Brasil.

Fonte: Estadao Conteudo